"Кто-то может пояснить?" - Удивительные цифры МВД по детям мигрантов. Депутат призвал решать проблему в корне

Я тоже не пойму, зачем мигрантам позволяют семьи привозить, рожать у нас кучи своих детей??? Они ОЧЕНЬ хорошо пристроились к нашей государственной кормушке. И ведь это делается специально. Потом будут "тыкать в нос", что они "имеют равные с нами права". Какие же гадёныши в наших "верхах" сидят. Наверняка ещё и мзду получают ежемесячно. Вот таких продажных тварюг надо лет на 20 сажать. Иначе Россия изнутри начнёт загибаться, начнутся, не дай Бог, гражданские войны. Ведь на нас сейчас натравливают всех. Буквально ВСЕХ.

Alex Nемо

Господи, о пять активность ради создания видимости какой-то деятельности! Всего то и нужно это внести во все законы поправку, что все плюшки из бюджета РФ (в том числе и материнский капитал, пособия, жильё для многодетных, бесплатная медицина и т.д.) причитаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для представителей КОРЕННЫХ народов России. Никаких двойных гражданств стран СНГ или иных стран. ВСЁ! Все эти мартышки мигом слиняют, останутся только те кто реально приехал работать и будет следовать законам РФ, включая оплату налогов. Вывезут своих тараканов и крысят под названием семьи, потому что дома им будет легче выживать за счёт собственных стад и огородов... Сколько уже всяко разных законодательных инициатив обещано разработать для стабидизации миграционного беспредела, и что? Пока чиновники, включая мигрантское лобби в ДУМЕ, получают доход с "особоценных" шпециалистов ничего не изменится. Хотите исправить положение - дать приказ ФСБ, налоговой и прочим правоохранителям начать открытую охоту за несоответствием расходов и доходов всех чиновников и их семейств. Хорошему бухгалтеру, при полном допуске к соответствующим данным, потребуется не более чем 3-5 месяцев чтобы вывести всю эту погань в судебные залы в качестве обвиняемых в коррупции! Вот вам пример - депутат, пусть даже имеющий годовую зарплату в 12 лямов в год, и сидящий в кресле, пусть скажем 10 лет, имеет в собственности 3-5 домов, пару-тройку (а то и десяток) авто стоимостью 15-20 лямов каждый, земельные участки по рыночной стоимости в сумме в пределах 300 миллионов. Где он взял еще 180 лямов? Тут к бабке не ходи, что принесли в конвертах. Или он и его семейство все эти 10 лет святым духом питался и ходил одетым в тряпье из секонд-хенд? А таких депутатов больше половины в ДУМЕ, хотя депутатами они стали куда меньше чем 10 лет тому назад!