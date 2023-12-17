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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Щербакова представила новый показательный номер на шоу Ильи Авербуха под песню Алексея Воробьева

Олимпийская чемпионка вышла на лед под песню Алексея Воробьева «О чем ты думаешь?» Шоу к 50-летию Ильи Авербуха прошло сегодня в Москве на «ВТБ Арене».

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