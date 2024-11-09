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Защитник «Динамо» Кудашов о 2:3 от «Лады»: «Мы прозевали начало игры, вышли неготовыми. Они не играли 9 дней, и, возможно, были более свежими. У нас была третья игра через день» 

«Не могу сказать, что «Лада» настолько неудобный соперник для «Динамо». В принципе обычная команда. Просто бывают такие периоды, что тут зависит не от команды.

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