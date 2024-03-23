Депутат Бессарабов призвал "скорее зачистить нелюдей", устроивших теракт в "Крокусе"

Парламентарий выразил соболезнования близким погибших, а получившим ранения пожелал выздоровления Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале призвал спецслужбы как можно скорее выявить всех причастных к теракту в "Крокус Сити Холле", произошедшему 22 марта.