Депутат Бессарабов призвал "скорее зачистить нелюдей", устроивших теракт в "Крокусе"

Парламентарий выразил соболезнования близким погибших, а получившим ранения пожелал выздоровления Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале призвал спецслужбы как можно скорее выявить всех причастных к теракту в "Крокус Сити Холле", произошедшему 22 марта.
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