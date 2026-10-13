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TRENDYMEN

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Даже iPhone иногда зависает. Как вернуть его к жизни, если экран не реагирует

Даже iPhone иногда зависает. Как вернуть его к жизни, если экран не реагирует

Еще секунду назад iPhone работал как ни в чем не бывало, а теперь экран застыл, касания не помогают и даже выключить смартфон не получается.

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