Даже iPhone иногда зависает. Как вернуть его к жизни, если экран не реагирует

Еще секунду назад iPhone работал как ни в чем не бывало, а теперь экран застыл, касания не помогают и даже выключить смартфон не получается.
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