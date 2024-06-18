Rheinmetall и Lockheed Martin представили улучшенный аналог HIMARS

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall и американский производитель оружия Lockheed Martin представили реактивную систему залпового огня (РСЗО) GMARS, которая во многом похожа на HIMARS, но имеет более мощное шасси, благодаря чему может нести две установки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии