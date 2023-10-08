"Весь день мотаемся по тревоге": выходцы из Новосибирска рассказали о ситуации в Израиле

Атаку со стороны сектора Газа палестинцы окрестили "Бурей Аль-Акса".Выходцы из Новосибирска, переехавшие в Израиль, рассказали о ситуации в стране и настроении людей после атаки боевиков в субботу, 7 октября.
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