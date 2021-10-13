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Сумская пообнималась с Остапчуком и проговорилась, есть ли она в новом сезоне "Маски": "Как приятно"

Сумская пообнималась с Остапчуком и проговорилась, есть ли она в новом сезоне "Маски": "Как приятно"

Народная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая стала известна благодаря роли Роксоланы, продолжает активно сниматься в новом проекте с Владимиром Остапчуком.

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