Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

АЗ

Андрей Зарубкин

На российском телевидении рассказали о раскаянии старой бандеровки за убийства своих соседей только за проявление симпатий к советской власти. Они резали шеи серпами или душили шнурками целыми семьями. Спросили у присутствовавшего на передаче ветерана советских спецслужб : Что нужно делать с бандеровцами? Тот ответил : "Их надо уничтожать ПОГОЛОВНО!"