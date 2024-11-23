Игорь Караулов Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине.
Новая война делает предыдущие войны недовоёванными
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... вывод- врага надо ДОБИВАТЬ- полностью и безжалостно!!!
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1 д.
АЗ
Андрей Зарубкин
На российском телевидении рассказали о раскаянии старой бандеровки за убийства своих соседей только за проявление симпатий к советской власти. Они резали шеи серпами или душили шнурками целыми семьями. Спросили у присутствовавшего на передаче ветерана советских спецслужб : Что нужно делать с бандеровцами? Тот ответил : "Их надо уничтожать ПОГОЛОВНО!"
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18 час.
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