Microsoft добавит ИИ даже в «Блокнот» — функция Cowriter поможет с обработкой текста ...

Microsoft добавит ИИ даже в «Блокнот» — функция Cowriter поможет с обработкой текстаПохоже, что в этом году Microsoft планирует также активно интегрировать функции на основе искусственного интеллекта в свои продукты, как это было в году минувшем.
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