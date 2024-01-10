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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft добавит ИИ даже в «Блокнот» — функция Cowriter поможет с обработкой текста ...

Microsoft добавит ИИ даже в «Блокнот» — функция Cowriter поможет с обработкой текста ...

Microsoft добавит ИИ даже в «Блокнот» — функция Cowriter поможет с обработкой текстаПохоже, что в этом году Microsoft планирует также активно интегрировать функции на основе искусственного интеллекта в свои продукты, как это было в году минувшем.

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