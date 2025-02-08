МИД ОАЭ осудило шутку Нетаньяху о палестинском государстве

Шутливое заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможности создания палестинского государства на территории Саудовской Аравии осудило миностранных дел ОАЭ в официальном сообщении 8 февраля.
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