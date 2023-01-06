Медведев о победе над Хачановым: «Это своего рода дерби. И мы уже много лет в топе с Андреем и Кареном»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Кареном Хачановым в Аделаиде – 6:3, 6:3. В начале интервью на корте его поблагодарили за разговор, на что он ответил: «У меня же нет выбора (усмехается)».
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