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Атмосфера праздника: как правильно выбрать ель к Новому году

Атмосфера праздника: как правильно выбрать ель к Новому году

С приближением новогодних праздников многие задаются вопросами: какую ёлку лучше выбрать, натуральную или искусственную, где и когда её купить? У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы, поэтому важно учитывать различные аспекты — от экологичности до удобства в использовании.

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