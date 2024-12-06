Атмосфера праздника: как правильно выбрать ель к Новому году

С приближением новогодних праздников многие задаются вопросами: какую ёлку лучше выбрать, натуральную или искусственную, где и когда её купить? У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы, поэтому важно учитывать различные аспекты — от экологичности до удобства в использовании.