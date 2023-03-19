"От стола не оттащишь": рецепт легендарного блюда из СССР

Современным хозяйкам раскрыли рецепт легендарного блюда из СССР. Как отмечает Belnovosti (18+), для приготовления сельди пряного посола в Советском Союзе был разработан даже отдельный ГОСТ, который стал своеобразным идеалом и по сей день.
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