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"От стола не оттащишь": рецепт легендарного блюда из СССР

"От стола не оттащишь": рецепт легендарного блюда из СССР

Современным хозяйкам раскрыли рецепт легендарного блюда из СССР. Как отмечает Belnovosti (18+), для приготовления сельди пряного посола в Советском Союзе был разработан даже отдельный ГОСТ, который стал своеобразным идеалом и по сей день.

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