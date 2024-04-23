В России делают первый 3D-принтер для крупногабаритных деталей

В России делают первый отечественный промышленный 3D-принтер с технологией селективного лазерного сплавления (SLM) для печати крупногабаритных металлических деталей, которые применяют в специализированном машиностроении и аэрокосмической промышленности.
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