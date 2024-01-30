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Оставшись без концертов, Лолита Милявская нашла себе другое занятие

Певица Лолита Милявская рассказала, что с пользой проводит время до возвращения в шоу-бизнес. Лолита Милявская на днях сказала о том, что перестала интересоваться событиями российского шоу-бизнеса после того, как ей был объявлен бойкот.

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