Собак-пенсионеров пристраивает МВД Карелии

Две служебных овчарки и очень воспитанный лабрадор ищут ответственных хозяев, сообщили в ведомстве. В Центре кинологической службы МВД по Республике Карелия три служебных собаки подошли к «пенсионному» возрасту.
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