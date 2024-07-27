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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль об одиночке Олимпиады: «Не знаю, сыграю ли, нужно проанализировать вместе с командой. Иногда меньше значит лучше»

Надаль об одиночке Олимпиады: «Не знаю, сыграю ли, нужно проанализировать вместе с командой. Иногда меньше значит лучше»

Сегодня он вместе с Карлосом Алькарасом вышел во второй круг парного турнира. Испанцы победили аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.

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