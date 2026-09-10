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Царьград

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Батальон сообщает: обстрелы Горловки заметно снизились

Батальон сообщает: обстрелы Горловки заметно снизились

Истребление обстрелов и атак дронов на Горловку в Донецкой Народной Республике сократилось после освобождения Константиновки, сообщил заместитель командира батальона Кобра, отметив, что это позволило жителям в тылу чувствовать себя безопаснее.

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