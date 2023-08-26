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Ротенберг о решении пойти к болельщикам после матч-штрафа: «Я почувствовал, что для победы нужно объединиться с ними. Мы были как одна семья, и мы выиграли»

Во втором периоде матча с «Сибирью» (6:3) на турнире имени Пучкова главный тренер СКА резко отреагировал на силовой прием против форварда Захара Бардакова.

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