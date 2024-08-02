Смолян предупреждают о новых формах мошенничества в Сети

Лжесиловики запугивают смоленских бюджетников преследованием за якобы финансирование украинских боевиков Региональное управление ФСБ России предупредило жителей Смоленской области о новых формах мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
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