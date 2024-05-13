Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 714 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Мишустин еще нигде не прокололся, свою работу делает качественно, пусть работает.НОВЫЙ МИНИСТР ОБО...
  • brigadier21 Snytsarienko
    А за петухана из комсостава - ещё и бутылочку крымского красного полусладкого, сорта Изабелла например:) На конец апр...Макронов не жалет...
  • Misha Glusch
    а то без баранека это было непонятноЧехия. Они совсем...

Макронов не жалеть! Наши воюющие блогеры объявили охоту на «диких гусей» из Франции

Макронов не жалеть! Наши воюющие блогеры объявили охоту на «диких гусей» из Франции

Париж в печали: на Украине отправился к Бандере «лучший альпийский стрелок» Заявив, что натовские вояки присутствуют на Украине, премьер-министр Польши Дональд Туск не стал уточнять, из каких именно стран военнослужащие и в каком количестве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
на корм лягушкам их...
Ответить
12 час.
Виктор Шилин
Обьявить награду, за каждого петухана флакон Hennessy. Думаю равнозначно
Ответить
11 час.
brigadier21 Snytsarienko
А за петухана из комсостава - ещё и бутылочку крымского красного полусладкого, сорта Изабелла например:) На конец апреля весьма недурственные вина на прилавках были.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх