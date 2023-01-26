Военное обозрение

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На фоне украинских событий Lockheed Martin анонсировала наращивание производства истребителей F-16

На фоне украинских событий Lockheed Martin анонсировала наращивание производства истребителей F-16

В контексте продолжающейся дискуссии о возможности поставок Западом самолетов для Украины компания Lockheed Martin из США рассматривает планы по наращиванию объемов производства истребителей F-16.

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