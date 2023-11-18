Врач-эндокринолог Фетисова разъяснила ранние признаки диабета

Увеличение окружности талии является первым признаком, который может указывать на наличие диабета. Эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» поделилась другими признаками, на которые также следует обратить внимание, чтобы своевременно обнаружить развитие этого заболевания.
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