Врач-эндокринолог Фетисова разъяснила ранние признаки диабета

Увеличение окружности талии является первым признаком, который может указывать на наличие диабета. Эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» поделилась другими признаками, на которые также следует обратить внимание, чтобы своевременно обнаружить развитие этого заболевания.