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Царьград

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Атака дронами ВСУ: в Херсонской области уничтожена скорая помощь

Атака дронами ВСУ: в Херсонской области уничтожена скорая помощь

В Великой Лепетихе Херсонской области автомобиль скорой помощи подвергся атаке беспилотников ВСУ. Пострадавших нет, но машина и оборудование уничтожены.

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