Пресса оценила символическое значение визита Зеленского в Канаду

Почему Зеленский не заехал в США, находясь менее чем в двух часах полета от Вашингтона? Что означает молчание Трампа после поездок Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев? Какие сигналы получил Киев от Вашингтона по поставкам ракет для ПВО? И как визит в Канаду отражает приоритеты Зеленского между лагерями Запада? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.