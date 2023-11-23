Старший мичман ВМФ России героически погиб, спасая свой катер от нападения дрона-камикадзе Украины

Четыре надводных катера-камикадзе ВСУ атаковали базу Черноморского флота в Крыму.Стало известно о том, что боевики украинской армии ночью атаковали базу Черноморского флота ВМФ России в акватории одного из прибрежных посёлков в Крыму, используя безэкипажные катера, напичканные взрывчаткой.