Ветлаборатория с отделом ПЦР-диагностики работает в Усолье-Сибирском

Зампредседателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин и руководитель службы ветеринарии Приангарья Сергей Шевченко 28 ноября посетили Усолье-Сибирское, где ознакомились с работой отдела ПЦР-диагностики, открытого на базе диагностической испытательной лаборатории Усольской станции по борьбе с болезнями животных.
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