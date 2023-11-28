Ветлаборатория с отделом ПЦР-диагностики работает в Усолье-Сибирском

Зампредседателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин и руководитель службы ветеринарии Приангарья Сергей Шевченко 28 ноября посетили Усолье-Сибирское, где ознакомились с работой отдела ПЦР-диагностики, открытого на базе диагностической испытательной лаборатории Усольской станции по борьбе с болезнями животных.