Перевыпустить действующую электронную подпись возможно удаленно

При направлении налоговой отчетности в электронном виде руководители юридических лиц, лица, имеющие право действовать без доверенности согласно ЕГРЮЛ, а также индивидуальные предприниматели используют усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП), полученную в Удостоверяющем центре ФНС России или у его доверенных лиц.
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