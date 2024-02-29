Ветеринар Кожевникова: переводить питомца на другой корм нужно постепенно

В конце января владельцы собак и кошек, потребляющих некоторые американские и итальянские корма для животных, которые запретили ввозить в Россию, столкнулись с риском возникновения необходимости перевода своих питомцев на другие корма.
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