Новые специалисты возвглавили два отделения больницы в Мытищах

Новые врачи возглавили важные направления работы в Мытищинской больнице. Вероника Кренева теперь руководит хирургическим отделением, а Элеонора Тулякова — отделением реанимации и интенсивной терапии в Региональном сосудистом центре.
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