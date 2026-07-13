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Фетисов о ЧМ по футболу на 64 сборных: «Это уже треть мира. Турнир будет идти больше 2 месяцев – не знаю, насколько это по душе топовым игрокам»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможном изменении формата проведения чемпионата мира по футболу.

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