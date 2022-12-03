Бродвейский оперный певец Квентин Оливер Ли умер в 34 года

Нью-йоркский оперный исполнитель Квентин Оливер Ли умер от рака толстой кишки в возрасте 34 лет. Последней бродвейской постановкой с его участием стала отмеченная наградами "Оратория для живых существ" ("Oratorio for Living Things") Хезер Кристиан.