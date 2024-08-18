Захарова: разговаривать с украинским режимом, убивающим мирных граждан, не о чем

Разговаривать с украинским режимом, убивающим мирных граждан, не о чем. На это указала официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, процитированная в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства.
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