На Смоленщине газифицировали монастырское подворье храма в селе Кузьмичи

Это один из старейших населенных пунктов Смоленской области Специалисты АО «Газпром газораспределение Смоленск» подключили к сетевому газу трапезную и гостиницу для паломников Спасо-Вознесенского Власиевого Архиерейского монастырского подворья в селе Кузьмичи Ершичского района Смоленской области.