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Царьград

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Жительница Балашихи получила 6 лет колонии за убийство мужа ножом

Жительница Балашихи получила 6 лет колонии за убийство мужа ножом

Суд в Балашихе приговорил местную жительницу к шести годам колонии общего режима за убийство мужа ножом во время конфликта 22 февраля.

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