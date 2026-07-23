Уголовное дело о хищении 2,9 млрд рублей в челябинском Миндортрансе передано в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля, ФедералПресс. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в Советский районный суд Челябинска дело в отношении фигурантов, причастных к масштабной растрате бюджетных средств.
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