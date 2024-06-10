ВТБ и РЖД подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области популяризации профессии железнодорожника

ВТБ и Российские железные дороги подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области популяризации профессии железнодорожника и создания дополнительных привлекательных условий для железнодорожников в плане банковских услуг.
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