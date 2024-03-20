Первак о «Спартаке» при Федуне: «Глобально клуб развивался, трава на стадионе нормально росла. Сейчас очень слабые руководители. Зачем повезли Промеса в ОАЭ?»

– С августа позапрошлого года «Спартак» живет без Леонида Федуна. Стало лучше? Или хуже? – Второе. 14 августа 2022-го мне позвонили из «Лукойла», поздравили с днем рождения и радостно сообщили: «Ну все, убрали мы Федуна!» Как будто в этом и заключалась их главная работа.