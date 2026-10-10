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Царьград

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В Краснодарском крае при пожаре в доме погиб 73-летний мужчина

В Краснодарском крае при пожаре в доме погиб 73-летний мужчина

Ночью 9 октября в станице Динской Краснодарского края загорелся одноэтажный дом на улице Революционной; после тушения пламени, охватившего 60 квадратных метров, в одной из комнат обнаружили тело 73-летнего владельца.

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