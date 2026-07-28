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ВЕСТИ КРЫМ

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В Алуште в границы зоны чрезвычайной ситуации включили пять населённых пунктов

В Алуште в границы зоны чрезвычайной ситуации включили пять населённых пунктов

Ваш браузер не поддерживает видео. Теперь на территории всего города действует режим ЧС. Жители, которые оставались без света более 48 часов, могут подать заявление на единовременную выплату.

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