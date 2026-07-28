В Алуште в границы зоны чрезвычайной ситуации включили пять населённых пунктов

Ваш браузер не поддерживает видео. Теперь на территории всего города действует режим ЧС. Жители, которые оставались без света более 48 часов, могут подать заявление на единовременную выплату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Операторы БПЛА «КВО» скорректировали уничтожение пункта дислокации противника в Херсонской области
- Российские разведчики вскрыли и уничтожили позиции ВСУ со складом гексакоптеров на Ореховском направлении
- Народный фронт передал ткани и швейную технику для волонтёров, которые шьют одежду для бойцов СВО
Свежие комментарии