Празднование Дня медицинского работника продолжает традицию Советского Союза

Сегодня, 16 июня, в третье воскресенье месяца, отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был учрежден еще в Советском Союзе в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР.
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