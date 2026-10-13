ИИ-агенты без программирования: Сбер запустил бесплатную GigaPlatform AI Studio

Платформа поддерживает работу с документами, голосом и собственными базами знаний Команда Сбера представила бесплатную платформу GigaPlatform AI Studio, в которой можно тестировать модели искусственного интеллекта и создавать ИИ-агентов без программирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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