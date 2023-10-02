RuNews
MainБлогЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews

125 подписчиков

Болгария ввела запрет на въезд легковых авто с российскими номерами

Сегодня, 2 октября, Болгария вводит запрет на въезд на территорию страны автомобилей с номерами РФ. «Я уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей в нашу страну начнет действовать и на территории Болгарии, и хотел бы добавить, что запрет для грузовиков действует уже несколько ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх