Памятник Янке Купале установят в Ашхабаде

Памятник классику белорусской литературы Янке Купале установят в Ашхабаде. Об этом журналистам сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаркулы Шакулыев, пишет БЕЛТА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии