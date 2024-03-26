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Памятник Янке Купале установят в Ашхабаде

Памятник Янке Купале установят в Ашхабаде

Памятник классику белорусской литературы Янке Купале установят в Ашхабаде. Об этом журналистам сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаркулы Шакулыев, пишет БЕЛТА.

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