О наличии свободных жилого помещения арендного пользования.

В соответствии с абзацами 2,3,5,6,7 пункта 1 статьи 111 Жилищного кодекса Республики Беларусь сообщаем, что для граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, имеется следующее арендное жилье, расположенное по адресу:Адрес жилого помещенияКол-во комнатПлощадьСостояние жилого помещенияОбщаяЖилаяул.