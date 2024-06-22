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О наличии свободных жилого помещения арендного пользования.

О наличии свободных жилого помещения арендного пользования.

В соответствии с абзацами 2,3,5,6,7 пункта 1 статьи 111 Жилищного кодекса Республики Беларусь сообщаем, что для граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, имеется следующее арендное жилье, расположенное по адресу:Адрес жилого помещенияКол-во комнатПлощадьСостояние жилого помещенияОбщаяЖилаяул.

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