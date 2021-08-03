Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Какие у них у всех довольные и сытые лица ( не хрчется грубо выражаться).Алексеев: Чтобы у...
  • Konstantin Петров
    А старые города в Сибири куда девать? И кто будет заселять новые?Министр обороны Р...
  • галина
    Перед выборами и пожары затихиют.В России снижаетс...

Военные медики мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии используют комплексный подход при лечении больных с COVID-19

Военные медики мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии используют комплексный подход при лечении больных с COVID-19

На сегодняшний день на лечении в мобильном госпитале Центрального военного округа в Черногорске находится более 70 пациентов, имеющих среднюю степень тяжести заболевания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх