Командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов рассказал, что российские военные организовали выход мирных жителей Малой Локни Курской области из их села, осажденного Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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