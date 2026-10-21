Круглосуточная линия «Школа доверия», которой пользуются школьники, родители и педагоги, стала востребованным инструментом психологической помощи: специалисты провели уже около 2,4 тысячи консультаций.
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