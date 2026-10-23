Политолог Федор Лукьянов в интервью RTVI рассказал, к каким результатам может привести встреча лидеров США, России и КитаяВозможную встречу президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не стоит сравнивать с Ялтинской конференцией 1945 года.
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